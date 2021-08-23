Львів – Інгулець: в битві аутсайдерів сильнішими виявилися гості

Інгулець виявився сильнішим Львова / Фото: ПФЛ

Матч Львова з Інгульцем закривав програму 5-го туру української Прем'єр-ліги .

Обидві команди невдало почали чемпіонат, опинившись на дні таблиці. Суперники вийшли на футбольне поле з бажанням здобути свою першу перемогу в турнірі.

Львівська команда зуміла швидко відкрити рахунок у матчі: на 14-й хвилині вінгер "городян" Максим Грисьо більярдним ударом із лінії штрафного майданчика пробив точно по воротах Шуста. До кінця першого тайму ініціативою більше володіли гості, але команда Безсмертного зуміла втримати рахунок 1:0 до свистка рефері.

У другому таймі Інгулець протягом однієї хвилини забив двічі: на 53-й Олександр Козак і на 54-й Артем Сітало зробили результат матчу.

Головний тренер Львова Анатолій Безсмертний замінами намагався переломити хід зустрічі, але гості строго зіграли в захисті, не давши господарям зрівняти рахунок.

Матч закінчився перемогою Інгульця 2:1. Команда Сергія Лавриненка набирає три очки і залишає останнє місце в "турнірці". Львів, зазнавши третьої поразки в чемпіонаті, закріпився на дні турнірної таблиці.

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Українська Прем'єр-ліга. 5-й тур.

Львів – Інгулець – 1:2

Голи: Грисьо, 14 – Козак, 53, Сітало, 54.

Львів: Ільющенков, Крушинський, Махмутович, Якимець, Політило (Чір'як, 83), Ернест, Грисьо (Нич, 72), Ренан, Довгий (Брікнер, 72), О. Зозуля, Альваро (Шина, 72).

Інгулець: Шуст, Салем, Запорожець, Шарай (Асмелаш, 89), Полегенько, Козак (Коваленко, 64), Бартуловіч (Коробенко, 65), Сітало (Гопей, 79), Шишка (Поспєлов, 89), Опанасенко, Ковальов.

ОГЛЯД МАТЧУ

Таблиця чемпіонату України: