15 серпня 17:00 Відео
Колос 1
Рух 1
15 серпня 19:30 Відео
Львів 1
Олександрія 1
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Львів – Олександрія: відео голів та огляд матчу УПЛ

Анатолій Дерека
15 серпня, 21:50
Господарі ударно провели першу половину зустрічі, тоді як після перерви небезпечніше виглядали "аграрії"

Олександрія та Львів не визначили переможця в матчі 4 туру УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні у Львові відбувся поєдинок 4-го туру УПЛ, в якому Львів приймав Олександрію. Команди розписали нічию в насиченому матчі.

У першому таймі у львів'ян було більше моментів. На 14 хвилині Альваро не реалізував пенальті, невдало пробивши "паненкою". Однак перед перервою господарі все ж вийшли вперед завдяки шикарному удару Олівейри зі штрафного.

Читайте також: Розклад і результати 4-го туру чемпіонату України з футболу

Олександрія включилася після перерви і швидко зрівняла рахунок. Спінеллі завершив розкішну комбінацію гостей в дотик, точно пославши м'яч у кут воріт. Гості були ближче до того, щоб вирвати перемогу в кінцівці, проте Львів вистояв. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів матчу на "Арені-Львів":

14 хвилина. Нереалізований пенальті Альваро

45+3 хвилина. Гол Ренана Олівейри

Реклама

53 хвилина. Гол Клаудіо Спінеллі

ОГЛЯД МАТЧУ

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

Реклама