Лузери! Росія встановила антирекорд Олімпіад у хокеї

Фіни поставили Росію на коліна / Фото: Reuters

У неділю, 20 лютого, збірна Фінляндії увійшла до історії, вперше вигравши хокейне золото Олімпіади.

Хокеїсти команди РОК, яких фіни поклали на лопатки 2:1, навпаки, стали авторами антирекорду.

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За весь фінальний матч із Фінляндією збірна агресора завдала 17 кидків у площину воріт суперника. Це найгірший показник серед усіх фіналістів Олімпіад – повідомляє Чемпіонат.

До уваги бралися фінали з 1992 року, коли команди почали грати за кубковою системою. Раніше турнір проводився за коловою системою.

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Цікаво, що попередній антирекорд також належав хокеїстам РОК: 1998 року у програному фіналі з Чехією (0:1) вони завдали 20 кидків.

Раніше ми писали, що фіни голими танцюють у роздягальні після перемоги над РОК.

Фінські хокеїсти святкують перемогу на Олімпіаді / Фото: Колаж: Сьогодні

Також ми розповідали, що Фінляндія присвятила перемогу над Росією українцям.