2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Луніну буде спокійніше. Реал безкоштовно підписав лідера збірної Німеччини

Анатолій Дерека
2 червня, 20:21
Захисник Челсі Антоніо Рюдігер не захотів продовжувати контракт із "синіми" і перейшов на правах вільного агента в стані чинного переможця ЛЧ

Антоніо Рюдігер перейшов до Реалу

Мадридський Реал успішно провів сезон 2021/2022. Команда Карло Анчелотті виграла чемпіонат Іспанії, а також тріумфувала в Лізі чемпіонів, здолавши у фіналі Ліверпуль.

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"Бланкос" вже готуються до нового сезону та розпочали роботу на трансферному ринку. Раніше Реал попрощався з Бейлом та Іско, а сьогодні оголосив про перше підписання.

Мадридці на своїй сторінці Twitter повідомили, що новим гравцем клубу став німець Антоніо Рюдіґер. Ексзахисник Челсі переїхав до іспанської команди на правах вільного агента, оскільки його контракт із лондонцями закінчується 30 червня.

Договір "вершкових" з Антоніо розрахований на чотири роки. За повідомленнями різних ЗМІ, 29-річний Рюдігер зароблятиме 200 тисяч євро на тиждень.

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"Я з гордістю повідомляю, що стану гравцем мадридського Реалу. Дуже схвильований майбутніми викликами. Не можу дочекатись, щоб зіграти свої перші матчі за цей великий клуб".

Зазначимо, що за свою кар'єру Рюдігер пограв за Штутгарт, Рому та Челсі. З лондонцями він вигравав Лігу чемпіонів та Лігу Європи, а також по разу виборював Кубок Англії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. У складі збірної німець провів 50 матчів, забивши два голи.