Луніну буде спокійніше. Реал безкоштовно підписав лідера збірної Німеччини

Антоніо Рюдігер перейшов до Реалу

Мадридський Реал успішно провів сезон 2021/2022. Команда Карло Анчелотті виграла чемпіонат Іспанії, а також тріумфувала в Лізі чемпіонів, здолавши у фіналі Ліверпуль.

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"Бланкос" вже готуються до нового сезону та розпочали роботу на трансферному ринку. Раніше Реал попрощався з Бейлом та Іско, а сьогодні оголосив про перше підписання.

Мадридці на своїй сторінці Twitter повідомили, що новим гравцем клубу став німець Антоніо Рюдіґер. Ексзахисник Челсі переїхав до іспанської команди на правах вільного агента, оскільки його контракт із лондонцями закінчується 30 червня.

Договір "вершкових" з Антоніо розрахований на чотири роки. За повідомленнями різних ЗМІ, 29-річний Рюдігер зароблятиме 200 тисяч євро на тиждень.

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"Я з гордістю повідомляю, що стану гравцем мадридського Реалу. Дуже схвильований майбутніми викликами. Не можу дочекатись, щоб зіграти свої перші матчі за цей великий клуб".

Зазначимо, що за свою кар'єру Рюдігер пограв за Штутгарт, Рому та Челсі. З лондонцями він вигравав Лігу чемпіонів та Лігу Європи, а також по разу виборював Кубок Англії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. У складі збірної німець провів 50 матчів, забивши два голи.