2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
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Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
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Лунину будет спокойнее. Реал бесплатно подписал лидера сборной Германии

Анатолий Дерека
2 июня, 20:21
Защитник Челси Антонио Рюдигер не захотел продлевать контракт с "синими" и перешел на правах свободного агента в стане действующего победителя ЛЧ

Антонио Рюдигер перешел в Реал

Мадридский Реал успешно провел сезон 2021/2022. Команда Карло Анчелотти выиграла чемпионат Испании, а также триумфовала в Лиге чемпионов, одолев в финале Ливерпуль.

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"Бланкос" уже готовятся к новому сезону и начали работу на трансферном рынке. Ранее Реал попрощался с Бэйлом и Иско, а сегодня объявил о первом подписании.

Мадридцы на своей страничке в Twitter сообщили, что новым игроком клуба стал немец Антонио Рюдигер. Экс-защитник Челси переехал в испанскую команду на правах свободного агента, так как его контракт с лондонцами истекает 30 июня.

Договор "сливочных" с Антонио рассчитан на четыре года. По сообщениям разных СМИ, 29-летний Рюдигер будет зарабатывать 200 тысяч евро в неделю.

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"Я с гордостью сообщаю, что стану игроком мадридского Реала. Очень взволнован будущими вызовами. Не могу дождаться, чтобы сыграть свои первые матчи за этот великий клуб".

Отметим, что за свою карьеру Рюдигер поиграл за Штутгарт, Рому и Челси. С лондонцами он выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также по разу добывал Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В составе сборной немец провел 50 матчей, забив два гола.