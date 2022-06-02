Лунину будет спокойнее. Реал бесплатно подписал лидера сборной Германии

Антонио Рюдигер перешел в Реал

Мадридский Реал успешно провел сезон 2021/2022. Команда Карло Анчелотти выиграла чемпионат Испании, а также триумфовала в Лиге чемпионов, одолев в финале Ливерпуль.

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"Бланкос" уже готовятся к новому сезону и начали работу на трансферном рынке. Ранее Реал попрощался с Бэйлом и Иско, а сегодня объявил о первом подписании.

Мадридцы на своей страничке в Twitter сообщили, что новым игроком клуба стал немец Антонио Рюдигер. Экс-защитник Челси переехал в испанскую команду на правах свободного агента, так как его контракт с лондонцами истекает 30 июня.

Договор "сливочных" с Антонио рассчитан на четыре года. По сообщениям разных СМИ, 29-летний Рюдигер будет зарабатывать 200 тысяч евро в неделю.

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"Я с гордостью сообщаю, что стану игроком мадридского Реала. Очень взволнован будущими вызовами. Не могу дождаться, чтобы сыграть свои первые матчи за этот великий клуб".

Отметим, что за свою карьеру Рюдигер поиграл за Штутгарт, Рому и Челси. С лондонцами он выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также по разу добывал Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В составе сборной немец провел 50 матчей, забив два гола.