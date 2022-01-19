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Лунін стане основним? Українець отримає другий шанс від Анчелотті

Сергій Шаховець
19 січня, 16:46
Український воротар Реала Андрій Лунін отримає можливість довести свої претензії на місце у рамці "вершкових" у кубковому матчі з Ельче

Андрію Луніну є чому повчиться у Тібо Куртуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Після перемоги у Суперкубку Іспанії, в якому Тібо Куртуа став героєм поєдинку, королівський клуб залишився без основного голкіпера. Як запевняє наставник "вершкових" Карло Анчелотті, бельгійський футболіст пропустить найближчий матч у Кубку Іспанії. Отже, Андрій Лунін, напевно, вийде в основі Реалу.

"Це не щось серйозне, просто нездужання на кілька днів.

Я впевнений, що він буде готовий до неділі", – цитує Анчелотті AS.

У заявці Реала на матч з Ельче Куртуа відсутній, натомість у ній є Лунін.

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Нагадаємо, 5 січня Андрій Лунін зіграв свій другий поєдинок за Реал. У матчі 1/16 Кубка Іспанії проти Алькояно (3:1) українець не зумів зберегти ворота "сухими", але це не завадило команді Анчелотті вийти до наступного раунду змагань.

Андрій Лунін зіграв свій другий матч за Реал / Фото: Twitter

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Додамо, що кубковий матч із Ельче відбудеться 20 січня.

Дивіться на фантастичний сейв конкурента Луніна Тібо Куртуа у Суперкубку Іспанії.