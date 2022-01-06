Лунін пропустив, але Реал не зганьбив: "вершкові" пробилися в 1/8 Кубка Іспанії

Андрій Лунін зіграв свій другий матч за Реал / Фото: Twitter

Рік тому Алькояно вибило з розіграшу Кубка Іспанії "королівський" клуб, а воротах Реала в тому поєдинку захищав Андрій Лунін. З того часу українця більше не ставили у рамку.

І ось через рік Луніну знову довірили місце у воротах Реала. Незважаючи на пропущений гол, "вершкові" зуміли тричі відправити м'яч у ворота третього дивізіону Іспанії.

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Команда Карло Анчелотті вийшла до 1/8 фіналу Кубка Іспанії, а український голкіпер, сподіваємось, тепер частіше потраплятиме до основного складу Реалу.

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Кубок Іспанії. 1/16 фіналу

Алькояно – Реал 1:3

Голи: Вега, 66 – Мілітао, 39, Асенсіо, 77, Іско, 79

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Реал: Лунін, Начо, Мілітао, Алаба (Вальєхо, 86), Марсело, Каземіро, Вальверде, Камавінга (Кроос, 77), Азар (Іско, 77), Маріано (Асенсіо, 46), Родріго (Себальос, 86)

Цей поєдинок став для українського голкіпера другим за ліком за три роки перебування у клубі.