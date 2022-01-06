Лунин пропустил, но Реал не опозорил. "Сливочные" пробились в 1/8 Кубка Испании

Андрей Лунин сыграл свой второй матч за Реал / Фото: Twitter

Год назад, Алькояно выбило из розыгрыша Кубка Испании "королевский" клуб, а воротах Реала в том поединке защищал Андрей Лунин. С тех пор украинца больше не ставили в рамку.

И вот спустя год Лунину вновь доверили место в воротах Реала. Несмотря на пропущенный гол, "сливочные" сумели трижды отправить мяч в ворота команды третьего дивизиона Испании.

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Команда Карло Анчелотти вышла в 1/8 финала Кубка Испании, а украинский голкипер, надеемся, теперь будет чаще попадать в основной состав Реала.

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Кубок Испании. 1/16 финала

Алькояно – Реал 1:3

Голы: Вега, 66 – Милитао, 39, Асенсио, 77, Иско, 79

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Реал: Лунин, Начо, Милитао, Алаба (Вальехо, 86), Марсело, Каземиро, Вальверде, Камавинга (Кроос, 77), Азар (Иско, 77), Мариано (Асенсио, 46), Родриго (Себальос, 86)

Этот поединок стал для украинского голкипера вторым по счету за три года пребывания в клубе.