Лунін – четвертий! Усі українські фінали Ліги чемпіонів

Шевченко, Зінченко, Лунін і Тимощук - представники України у фіналах Ліги чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні
28 травня у передмісті Парижа буде зіграний фінал Ліги чемпіонів. Голкіпер Андрій Лунін став лише четвертим українцем, хто зіграє у головному матчі турніру. Слідкуйте за онлайном фіналу ЛЧ Ліверпуль – Реал.
А ми розповімо про всі фінали Ліги чемпіонів за участю наших гравців.
- ЛЧ-2003. Мілан – Ювентус – 0:0 (3:2, пен.)
Саме гол Андрія Шевченка у серії післяматчевих пенальті приніс Мілану трофей.
- ЛЧ-2005. Ліверпуль – Мілан – 3:3 (3:2, пін.)
У тому божевільному матчі, коли англійці відіграли три голи, саме Шевченко не реалізував свій удар з 11 метрів у серії.
- ЛЧ-2008. Манчестер Юнайтед – Челсі – 1:1 (6:5, пен.)
Андрій Шевченко провів весь матч на лаві запасних Челсі.
- ЛЧ-2010 Інтер – Баварія – 2:0
Анатолій Тимощук потрапив до заявки мюнхенського клубу, але на полі так і не з'явився.
- ЛЧ-2012. Челсі – Баварія – 1:1 (4:3, пен.)
Цього разу Тимощук відіграв усі 120 хвилин, але трофей поїхав до Лондона.
- ЛЧ-2013. Баварія – Боруссія Д – 2:1
Анатолій Тимощук знову провів усю гру у запасі, але з третьої спроби отримав медаль переможця Ліги чемпіонів.
- ЛЧ-2021. Манчестер Сіті – Челсі – 0:1
Олександр Зінченко провів на полі 90 хвилин, але отримав лише срібну медаль.