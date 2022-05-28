28 мая 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Лунин – четвертый! Все украинские финалы Лиги чемпионов

Андрей Трофимов
28 мая, 11:35
Четвертым украинцем, который сыграет в финале Лиги чемпионов, будет Андрей Лунин из Реала. Сегодня матч против Ливерпуля

Шевченко, Зинченко, Лунин и Тимощук - представители Украины в финалах Лиги чемпионов / Фото: Коллаж: Сегодня

28 мая в пригороде Парижа будет сыгран финал Лиги чемпионов. Голкипер Андрей Лунин стал всего лишь четвертым украинцем, кто сыграет в главном матче турнира. Следите за онлайном финала ЛЧ Ливерпуль – Реал.

А мы расскажем обо всех финалах Лиги чемпионов с участием наших игроков.

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  • ЛЧ-2003. Милан – Ювентус – 0:0 (3:2, пен.)

Именно гол Андрея Шевченко в серии послематчевых пенальти принес Милану трофей.

  • ЛЧ-2005. Ливерпуль – Милан – 3:3 (3:2, пен.)

В том сумасшедшем матче, когда англичане отыграли три гола, как раз Шевченко не реализовал свой удар с 11 метров в серии.

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  • ЛЧ-2008. Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1 (6:5, пен.)

Андрей Шевченко провел весь матч на скамейке запасных Челси.

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  • ЛЧ-2010. Интер – Бавария – 2:0

Анатолий Тимощук попал в заявку мюнхенского клуба, но на поле так и не появился.

  • ЛЧ-2012. Челси – Бавария – 1:1 (4:3, пен.)

На этот раз Тимощук отыграл все 120 минут, но трофей уехал в Лондон.

  • ЛЧ-2013. Бавария – Боруссия Д – 2:1

Анатолий Тимощук снова провел всю игру в запасе, но с третьей попытки получил медаль победителя Лиги чемпионов.

  • ЛЧ-2021. Манчестер Сити – Челси – 0:1

Александр Зинченко провел на поле 90 минут, но получил лишь серебряную медаль.