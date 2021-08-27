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Найкращий в Європі. Українець виграв медаль Паралімпіади-2020 з рекордом

Сергій Шаховець
27 серпня, 08:47
Український легкоатлет завоював срібну нагороду на Паралімпійських іграх в Токіо, показавши рекордний результат у метанні списа

Владислав Білий виграв срібну медаль в метанні списа стоячи / Фото: Getty Images

На Паралімпіаді-2020 у Токіо український легкоатлет завоював срібну медаль, встановивши континентальний рекорд.

У змаганнях з метання списа стоячи Владислав Білий показав результат 55.34 метра. Зазначимо, що український паралімпієць встановив європейський рекорд.

Ще один українець Олександр Дорошенко був п'ятим з результатом 54.07 м.

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Олімпійським чемпіоном став колумбієць Хосе Лемос Рівас (60.31), якому підкорився світовий рекорд.

Це 11-та медаль українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. В активі наших паралімпійців 1 золота нагорода, 7 срібних та 3 бронзові.

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