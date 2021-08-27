Найкращий в Європі. Українець виграв медаль Паралімпіади-2020 з рекордом

Владислав Білий виграв срібну медаль в метанні списа стоячи / Фото: Getty Images

На Паралімпіаді-2020 у Токіо український легкоатлет завоював срібну медаль, встановивши континентальний рекорд.

У змаганнях з метання списа стоячи Владислав Білий показав результат 55.34 метра. Зазначимо, що український паралімпієць встановив європейський рекорд.

Ще один українець Олександр Дорошенко був п'ятим з результатом 54.07 м.

Реклама

Олімпійським чемпіоном став колумбієць Хосе Лемос Рівас (60.31), якому підкорився світовий рекорд.

Це 11-та медаль українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. В активі наших паралімпійців 1 золота нагорода, 7 срібних та 3 бронзові.