Лучший в Европе. Украинец выиграл медаль Паралимпиады-2020 с рекордом

Владислав Билый выиграл серебряную медаль в метании копья стоя / Фото: Getty Images

На Паралимпиаде-2020 в Токио украинский легкоатлет завоевал серебряную медаль, установив континентальный рекорд.

В соревнованиях по метанию копья стоя Владислав Белый показал результат 55.34 метра. Отметим, что украинский паралимпиец установил европейский рекорд.

Еще один украинец Александр Дорошенко был пятым с результатом 54.07 м.

Реклама

Олимпийским чемпионом стал колумбиец Хосе Лемос Ривас (60.31), которому покорился мировой рекорд.

Это 11 медаль украинских спортсменов на Паралимпийских играх-2020 в Токио. В активе наших паралимпийцев 1 золотая награда, 7 серебряных и 3 бронзовые.