Найкращий український спортсмен 2021 року: голосування

Претенденти на звання кращого спортсмена 2021 року в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Давайте разом визначимо, хто ж заслужив на звання найкращого спортсмена України у 2021 році. Щоб полегшити вам вибір, ми підібрали четвірку найбільших гідних кандидатів.
Олександр Усик
25 вересня в Лондоні колишній абсолютний чемпіон світу у крузервейті Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа та завоював титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі.
Усик повернув в Україну титули, які раніше належали Володимиру Кличку! А в майбутньому може замахнутись на звання абсолюту.
Жан Беленюк
Після срібла Ріо-2016 Жан Беленюк таки виконав свою дитячу мрію та став олімпійським чемпіоном! На Олімпіаді-2020 у Токіо українець зім'яв усі своїх опонентів, а після перемоги у фіналі розплакався. Це була єдина золота медаль України у Токіо.
Михайло Романчук
Михайло завоював дві медалі на Олімпіаді-2020. Українець почав виступ у Токіо з олімпійського рекорду, але, на жаль, повторити цей же результат у фінальних запливах йому не вдалося.
На дистанції 800 метрів він став бронзовим призером, а на 1500 метрах українець завоював срібло.
Олександр Хижняк
Найкращий український боксер-аматор впевнено йшов до олімпійського золота і лише трагедія у третьому раунді фінального поєдинку не дозволила йому стати в один ряд із Кличком, Усиком та Ломаченком.