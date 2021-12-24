Найкращий український спортсмен 2021 року: голосування

Претенденти на звання кращого спортсмена 2021 року в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Давайте разом визначимо, хто ж заслужив на звання найкращого спортсмена України у 2021 році. Щоб полегшити вам вибір, ми підібрали четвірку найбільших гідних кандидатів.

Кращий спортсмен України Олександр Усик (бокс) Жан Беленюк (боротьба) Михайло Романчук (плавання) Олександр Хижняк (бокс)

Олександр Усик

25 вересня в Лондоні колишній абсолютний чемпіон світу у крузервейті Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа та завоював титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі.

Усик повернув в Україну титули, які раніше належали Володимиру Кличку! А в майбутньому може замахнутись на звання абсолюту.

Реклама

Олександр Усік / Фото: Reuters

Жан Беленюк

Після срібла Ріо-2016 Жан Беленюк таки виконав свою дитячу мрію та став олімпійським чемпіоном! На Олімпіаді-2020 у Токіо українець зім'яв усі своїх опонентів, а після перемоги у фіналі розплакався. Це була єдина золота медаль України у Токіо.

Жан Беленюк / Фото: Reuters

Реклама

Михайло Романчук

Михайло завоював дві медалі на Олімпіаді-2020. Українець почав виступ у Токіо з олімпійського рекорду, але, на жаль, повторити цей же результат у фінальних запливах йому не вдалося.

На дистанції 800 метрів він став бронзовим призером, а на 1500 метрах українець завоював срібло.

Михайло Романчук / Фото: Reuters

Олександр Хижняк

Найкращий український боксер-аматор впевнено йшов до олімпійського золота і лише трагедія у третьому раунді фінального поєдинку не дозволила йому стати в один ряд із Кличком, Усиком та Ломаченком.