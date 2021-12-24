Лучший украинский спортсмен 2021 года: голосование

Претенденты на звание лучшего спортсмена 2021 года в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Давайте вместе определим, кто же заслужил звание лучшего спортсмена Украины в 2021 году. Чтобы облегчить вам выбор, мы подобрали четвертку самых достойных кандидатов.

Лучший спортсмен Украины Александр Усик (бокс) Жан Беленюк (борьба) Михаил Романчук (плавание) Александр Хижняк (бокс)

Александр Усик

25 сентября в Лондоне бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе.

Усик вернул в Украину титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко! А в будущем может замахнуться на звание абсолюта.

Реклама

Александр Усик / Фото: Reuters

Жан Беленюк

После серебра Рио-2016 Жан Беленюк таки исполнил свою детскую мечту и стал олимпийским чемпионом! На Олимпиаде-2020 в Токио украинец смял все своих оппонентов, а после победы в финале расплакался. Это была единственная золотая медаль Украины в Токио.

Жан Беленюк / Фото: Reuters

Реклама

Михаил Романчук

Михаил завоевал две медали на Олимпиаде-2020. Украинец начал выступление в Токио с олимпийского рекорда, но, к сожалению, повторить этот же результат в финальных заплывах ему не удалось.

На дистанции в 800 метров он стал бронзовым призером, а на 1500 метрах украинец завоевал серебро.

Михаил Романчук / Фото: Reuters

Александр Хижняк

Лучший украинский боксер-любитель уверенно шел к олимпийскому золоту и лишь трагедия в третьем раунде финального поединка не позволила ему встать в один ряд с Кличко, Усиком и Ломаченко.