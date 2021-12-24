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Лучший украинский спортсмен 2021 года: голосование

Александр Трикиша
24 декабря, 10:51
Лучший украинский спортсмен 2021 года. Кто он? Среди кандидатов – чемпион и медалисты Олимпиады-2020 и практически абсолютный чемпион по боксу

Претенденты на звание лучшего спортсмена 2021 года в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Давайте вместе определим, кто же заслужил звание лучшего спортсмена Украины в 2021 году. Чтобы облегчить вам выбор, мы подобрали четвертку самых достойных кандидатов.

Лучший спортсмен Украины

Александр Усик

25 сентября в Лондоне бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе.

Усик вернул в Украину титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко! А в будущем может замахнуться на звание абсолюта.

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Александр Усик / Фото: Reuters

Жан Беленюк

После серебра Рио-2016 Жан Беленюк таки исполнил свою детскую мечту и стал олимпийским чемпионом! На Олимпиаде-2020 в Токио украинец смял все своих оппонентов, а после победы в финале расплакался. Это была единственная золотая медаль Украины в Токио.

Жан Беленюк / Фото: Reuters

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Михаил Романчук

Михаил завоевал две медали на Олимпиаде-2020. Украинец начал выступление в Токио с олимпийского рекорда, но, к сожалению, повторить этот же результат в финальных заплывах ему не удалось.

На дистанции в 800 метров он стал бронзовым призером, а на 1500 метрах украинец завоевал серебро.

Михаил Романчук / Фото: Reuters

Александр Хижняк

Лучший украинский боксер-любитель уверенно шел к олимпийскому золоту и лишь трагедия в третьем раунде финального поединка не позволила ему встать в один ряд с Кличко, Усиком и Ломаченко.

Александр Хижняк / Фото: Reuters