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Найкращі з кінця. Українські біатлоністки провалили мас-старт в Ансі

Сергій Шаховець
19 грудня, 14:55
Ельвіра Еберг виграла золото в жіночому мас-старті на четвертому етапі Кубку світу з біатлону. Серед українських біатлоністок найкращий результат у Дар'ї Блашко

Ельвіра Еберг виграла золото у мас-старті / Фото: Getty Images

Останньою жіночою гонкою на Кубку світу перед новорічною перервою став мас-старт. У гонці взяли участь 30 біатлоністок, серед них три українки: Дар'я Блашко, Юлія Джима та Олена Білосюк.

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Переможницею гонки стала шведка Ельвіра Еберг, яка допустила два промахи та закінчила дистанцію 12,5 км із часом 35:21,7.

Другою фінішувала француженка Жулья Сімон, бронза у Крістіни Рєзцової з Росії.

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Українські біатлоністки знову розчарували, посівши три місця у нижній п'ятірці. Найкращий результат показала Дар'я Блашко, яка із чотирма промахами фінішувала 26-та.

Юлія Джима завалила стрільбу, допустивши сім промахів, вона прийшла на фініш 28-ю. Олена Білосюк замкнула жіночий мас-старт на 30-му місці.

Результати жіночого мас-старту:

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1. Ельвіра Карін Еберг (Швеція) – 35:21,7 (1+1+0+0)
2. Жулья Сімон (Франція) – +10,7 (0+0+1+1)
3. Крістіна Рєзцова (Росія) – +12,1 (0+0+1+1)
...
26. Дар'я Блашко (Україна) – +3:22,5 (1+1+1+1)
28. Юлія Джима (Україна) – +4:05,8 (0+2+0+5)
30. Олена Білосюк (Україна) – +5:12,6 (2+0+1+1)