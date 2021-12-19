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Лучшие с конца. Украинские биатлонистки провалили масс-старт в Анси

Сергей Шаховец
19 декабря, 14:55
Эльвира Эберг выиграла золото в женском масс- старте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Среди украинских биатлонисток лучший результат у Дарьи Блашко

Эльвира Эберг выиграла золото в масс-старте / Фото: Getty Images

Последней женской гонкой на Кубке мира перед новогодним перерывом стал масс-старт. В гонке приняли участие 30 биатлонисток, в том числе три украинки: Дарья Блашко, Юлия Джима и Елена Билосюк.

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Победительницей гонки стала шведка Эльвира Эберг, которая допустила два промаха и закончила дистанцию 12,5 км с временем 35:21,7.

Второй финишировала француженка Жюлья Симон, бронза у Кристины Резцовой из России.

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Украинские биатлонистки опять разочаровали, заняв три места в нижней пятерке. Лучший результат показала Дарья Блашко, которая с четырьмя промахами финишировала на 26-м месте.

Юлия Джима завалила стрельбу, допустив семь промахов она пришла на финиш 28-й. Елена Билосюк замкнула женский масс-старт 30-м месте.

Результаты женского масс-старта:

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1. Эльвира Карин Эберг (Швеция) – 35:21,7 (1+1+0+0)
2. Жюлья Симон (Франция) – +10,7 (0+0+1+1)
3. Кристина Резцова (Россия) – +12,1 (0+0+1+1)
...
26. Дарья Блашко (Украина) – +3:22,5 (1+1+1+1)
28. Юлия Джима (Украина) – +4:05,8 (0+2+0+5)
30. Елена Билосюк (Украина) – +5:12,6 (2+0+1+1)