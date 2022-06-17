Найкраща в світі! 18-річна українка увійшла до історії (відео)

Анастасія Курашвілі - №1 у світі / Фото: Колаж: Сьогодні
У Португалії проходить чемпіонат світу з аеробіки. І ми маємо фантастичний результат. 18-річна Анастасія Курашвілі виграла золоту медаль! Наша спортсменка стала першою в індивідуальних змаганнях.
До цього дня за всю історію світової першості ще жодного разу не перемагала представниця України.
Результати чемпіонату світу:
- Анастасія Курашвілі (Україна) – 20,950
- Айше Онбаші (Туреччина) – 20,350
- Неа Ківела (Фінляндія) – 20,050
Анастасія Курашвілі із Сум. Спортом займається з п'яти років. А її життєве кредо:
"Не можна не хотіти цього, неможливо не прагнути цього".