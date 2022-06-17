Лучшая в мире! 18-летняя украинка вошла в историю (видео)

Анастасия Курашвили - №1 в мире / Фото: Коллаж: Сегодня

В Португалии проходит чемпионат мира по аэробике. И у нас есть фантастический результат. 18-летняя Анастасия Курашвили выиграла золотую медаль! Наша спортсменка стала первой в индивидуальных соревнованиях.

До этого дня за всю историю мировых первенств еще ни разу не побеждала представительница Украины.

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Результаты чемпионата мира:

Анастасия Курашвили (Украина) – 20,950 Айше Онбаши (Турция) – 20,350 Неа Кивела (Финляндия) – 20,050

Анастасия Курашвили из Сум. Спортом занимается с пяти лет. А ее жизненное кредо:

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"Нельзя не хотеть этого, невозможно не стремиться к этому".