Лучшая в мире! 18-летняя украинка вошла в историю (видео)

Анастасия Курашвили - №1 в мире / Фото: Коллаж: Сегодня
В Португалии проходит чемпионат мира по аэробике. И у нас есть фантастический результат. 18-летняя Анастасия Курашвили выиграла золотую медаль! Наша спортсменка стала первой в индивидуальных соревнованиях.
До этого дня за всю историю мировых первенств еще ни разу не побеждала представительница Украины.
Результаты чемпионата мира:
- Анастасия Курашвили (Украина) – 20,950
- Айше Онбаши (Турция) – 20,350
- Неа Кивела (Финляндия) – 20,050
Анастасия Курашвили из Сум. Спортом занимается с пяти лет. А ее жизненное кредо:
"Нельзя не хотеть этого, невозможно не стремиться к этому".