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Лучшая в мире! 18-летняя украинка вошла в историю (видео)

Павел Василенко
17 июня, 22:19
Анастасия Курашвили стала первой представительницей Украины, которой удалось выиграть золотую медаль чемпионата мира по аэробике

Анастасия Курашвили - №1 в мире / Фото: Коллаж: Сегодня

В Португалии проходит чемпионат мира по аэробике. И у нас есть фантастический результат. 18-летняя Анастасия Курашвили выиграла золотую медаль! Наша спортсменка стала первой в индивидуальных соревнованиях.

До этого дня за всю историю мировых первенств еще ни разу не побеждала представительница Украины.

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Результаты чемпионата мира:

  1. Анастасия Курашвили (Украина) – 20,950
  2. Айше Онбаши (Турция) – 20,350
  3. Неа Кивела (Финляндия) – 20,050

Анастасия Курашвили из Сум. Спортом занимается с пяти лет. А ее жизненное кредо:

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"Нельзя не хотеть этого, невозможно не стремиться к этому".

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