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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Найкраща гонка збірної України на Олімпіаді: результати жіночої естафети у біатлоні

Сергій Шаховець
16 лютого, 11:06
Олімпійські золоті медалі у жіночій естафеті дісталися збірній Швеції, українська четвірка фінішувала на сьомому місці

Ірина Петренко / Фото: Reuters

У середу, 16 лютого, на біатлонному стадіоні у китайському Чжанцзякоу в рамках Олімпійських ігор 2022 року відбулася жіноча естафета.

Наші медальні надії у гонці представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк.

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На першому етапі Петренко закрила всі цілі і передала естафету Юлії Джимі на 6-му місці.

Найменше ми чекали провалу від Юлії, але на нашу найкращу біатлоністку чекала невдача на вогневих рубежах. Шість додаткових патронів та штрафне коло відкинули нашу команду з претендентів на медалі.

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Ідеально пройшла свій етап Анастасія Меркушина, яка закрила всі цілі та підняла нашу збірну з 13 на 8-е місце.

Олена Білосюк виявила свої найкращі бійцівські якості та вивела нашу команду на 7-е місце. Це найкращий результат збірної України на Олімпійських іграх у Пекіні. Раніше Юлія Джима була 8-ю у спринті.

Виграла гонку збірна Швеції, другою фінішувала команда РОК, а бронза дісталася Німеччині.

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Драмою закінчилася естафета для біатлоністок збірної Швейцарії. Ірен Кадуріш стало погано під час гонки. Після першої стрільби до неї вийшла медична бригада. Спортсменка не змогла передати естафету на першому етапі і команда достроково знялася з гонки.

Результати жіночої естафети

1. Швеція (0+6) 1:11:03.9
2. РОК (1+7) +12.0
3. Німеччина (0+6)+37.4
4. Норвегія (2+8)+50.7
5. Італія (0+5) +1:33.1
6. Франція (2+10) +2:13.0
7. Україна (1+6) +3:00.2