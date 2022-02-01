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Луческу кликав Буффона до України! Неймовірне зізнання легендарного воротаря

Андрій Трофімов
1 лютого, 13:02
Італійський воротар Джанлуїджі Буффон згадав свою розмову з тренером Шахтаря і приємно відгукнувся про донецьку команду

Луческу вів перемовини з Буффоном / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу-2006 та срібний призер Євро-2012 Джанлуїджі Буффон міг опинитися в Україні. Про це зізнався сам футболіст.

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Справа була десь у 2015 році. Із Буффоном спілкувався тодішній тренер Шахтаря Мірча Луческу.

"Ми говорили з Луческу, і цей досвід мені здавався привабливим.

Шахтар – це конкурентоспроможна команда, яка грає у Лізі чемпіонів. Якісна команда із високим індивідуальним класом гравців. Вони грають у Лізі чемпіонів і можуть вилетіти як у першому раунді, так і дійти до фіналу. А мене це цікавить.

Мені нецікаво грати у найсильнішій команді. У найкращій команді я вже грав. Це був Ювентус у 2005 році.

Мені цікаво грати за тих, хто бореться за титули та може їх виграти. Щоб я знав, що, якщо я туди потраплю, ми зможемо чимало досягти", – сказав Буффон в інтерв'ю YouTube-каналу Nobel.

Буффон прощається з фанатами Ювентуса / Фото: AFP