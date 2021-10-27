27 жовтня 17:00
Маріуполь 1
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27 жовтня 19:30
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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
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Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
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Реал --
Шахтар --
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Брюгге --
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Луческу виграв у Маркевича. Динамо стартувало у Кубку України з перемоги над Маріуполем

Сергій Шаховець
27 жовтня, 18:53
Чинний володар трофея вийшов у чвертьфінал турніру, забивши два м'ячі на чужому полі

Київське Динамо обіграло Маріуполь і вийшло до 1/4 Кубка України / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У Маріуполі на полі стадіону ім. В. Бойка відбувся матч 1/8 фіналу Кубка України між Маріуполем та київським Динамо.

Команда Мірчі Луческу грала напіврезервним складом і не без проблем здобула перемогу з рахунком 2:1, оформивши путівку до чвертьфіналу турніру.

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За Динамо у першому таймі по голу забили Беньямін Вербич та Артем Шабанов, а у другому Маріуполь відповів забитим м'ячем Олега Очеретька.

Гол Вербича (16 хв)

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Гол Шабанова (34 хв)

Гол Очеретька (85 хв)

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Динамівці стали третіми чвертьфіналістами Кубка України, раніше в цю стадію пройшли Олександрія та полтавська Ворскла.

Цікаво, що у суботу Маріуполь та Динамо зіграють знову, вже в рамках 13 туру чемпіонату України.