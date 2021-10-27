Луческу виграв у Маркевича. Динамо стартувало у Кубку України з перемоги над Маріуполем

Київське Динамо обіграло Маріуполь і вийшло до 1/4 Кубка України / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У Маріуполі на полі стадіону ім. В. Бойка відбувся матч 1/8 фіналу Кубка України між Маріуполем та київським Динамо.

Команда Мірчі Луческу грала напіврезервним складом і не без проблем здобула перемогу з рахунком 2:1, оформивши путівку до чвертьфіналу турніру.

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За Динамо у першому таймі по голу забили Беньямін Вербич та Артем Шабанов, а у другому Маріуполь відповів забитим м'ячем Олега Очеретька.

Гол Вербича (16 хв)

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Гол Шабанова (34 хв)

Гол Очеретька (85 хв)

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Динамівці стали третіми чвертьфіналістами Кубка України, раніше в цю стадію пройшли Олександрія та полтавська Ворскла.

Цікаво, що у суботу Маріуполь та Динамо зіграють знову, вже в рамках 13 туру чемпіонату України.