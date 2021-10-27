Луческу выиграл у Маркевича. Динамо стартовало в Кубке Украины с победы над Мариуполем

Киевское Динамо обыграло Мариуполь и вышло в 1/4 Кубка Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В Мариуполе на поле стадиона им. В. Бойко состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между Мариуполем и киевским Динамо.

Команда Мирчи Луческу играла полурезервным составом и не без проблем одержала победу со счетом 2:1, оформив путевку в четвертьфинал турнира.

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За Динамо в первом тайме по голу забили Беньямин Вербич и Артем Шабанов, а во втором Мариуполь ответил забитым мячом Олега Очеретько.

Гол Вербича (16 мин.)

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Гол Шабанова (34 мин.)

Гол Очеретько (85 мин.)

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Динамовцы стали третьими четвертьфиналистами Кубка Украины, ранее в эту стадию прошли Александрия и полтавская Ворскла.

Интересно, что в субботу Мариуполь и Динамо сыграют снова, уже в рамках 13-го тура чемпионата Украины.

Кубок Украины. 1/8 финала.

Мариуполь – "Динамо" Киев – 1:2

Голы: Очеретько, 85 – Вербич, 16, Шабанов, 34

Мариуполь: Турбаевский – Драмбаев, Удод, Петерман, Холод (Стасюк, 46) – Мишнев, Чех (Спировски, 70) – Топалов (Шостак, 58), Очеретько, Кащук (Никитишин, 81) – Вьюнник (Меличенко, 81).

Динамо Киев: Бойко – Караваев, Шабанов, Забарный, Тымчик – Шапаренко (Шепелев, 46), Сидорчук (Кендзера, 77) – Вербич, Леднев (Гармаш, 68), Антюх (Витиньо, 68) – Шкурин (Рамирес, 46).

ОБЗОР МАТЧА