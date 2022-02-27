Ломаченко вступив до тероборони Білгород-Дністровського (фото)

Ломаченко - у теробороні / Фото: Facebook

Василь Ломаченко на четверту добу повномасштабної війни Росії проти України вступив до лав Білгород-Дністровського батальйону територіальної оборони. Про це повідомив мер міста Віталій Граждан.

"Білгород-Дністровський батальйон територіальної оборони сформований та озброєний. Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів та мародерів. Разом з нами у теробороні Василь Ломаченко! Акерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде добре!" – написав у себе в Facebook Віталій Граждан.

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Відстань від Білгород-Дністровського до Одеси – 86 км, до Києва – 463 км.

Зазначимо, що напередодні Ломаченко у себе в Instagram молився за мир у всьому світі, ні словом не згадавши агресора, при цьому опублікувавши фото українсько-російського голуба миру.