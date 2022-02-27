Ломаченко вступил в тероборону Белгород-Днестровского (фото)

Ломаченко - в теробороне / Фото: Facebook

Василий Ломаченко на четвертые сутки полномасштабной войны России против Украины вступил в ряды Белгород-Днестровского батальона территориальной обороны. Об этом сообщил мэр города Виталий Граждан.

"Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко! Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо!" – написал у себя в Facebook Виталий Граждан.

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Расстояние от Белгород-Днестровского до Одессы – 86 км, до Киева – 463 км.

Отметим, что еще буквально накануне Ломаченко у себя в Instagram молился о мире во всем мире, ни словом не упомянув агрессора, при этом опубликовав фото украинско-российского голубя мира.