Ломаченко так не вміє: Коммі показав те, що може тільки Усик

Коммі - такий же танцюрист, як і Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Перед боєм Василь Ломаченко – Річард Коммі промоутерська компанія Top Rank, до якої належать обидва боксери, нагадала, як святкує свої перемоги суперник українця. Онлайн Ломаченко – Коммі доступний на нашому сайті.

Ломаченко – Коммі: де дивитися бій

Реклама

Дивлячись на танці у виконанні Коммі на прізвисько Термінатор, варто визнати, що Ломаченко так не вміє. Принаймні нічого схожого із цим Василь у рингу після своїх перемог не виробляв.

Реклама

34-річний гонець поєднує елементи брейк-дансу та бойового гопака, чимось нагадуючи Олександра Усика, який після вересневої перемоги над Ентоні Джошуа виконав у рингу свій фірмовий танець.

Олександр Усик танцює гопак після перемоги над Джошуа / Фото: REUTERS

Реклама

Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

Хоча, як відомо, поза рингом Ломаченко теж не проти потанцювати. Наприклад, ось так він запалював на своє 30-річчя у дуеті з кумом Олександром Усиком.

Можливо, щось подібне Ломаченко з Усиком повторять вже на рингу "Медісон-сквер-гарден" рано-вранці 12 грудня після бою з Річардом Коммі. Не даремно ж Усик прилетів до Нью-Йорка?