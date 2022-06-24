Ломаченко проти Танка. Експерт назвав найбажаніший бій

Потенційний бій: Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube
Війна Росії проти України завадила продовженню кар'єри Василя Ломаченка. Боксер вступив у тероборону рідного Білгород-Дністровського і заявив, що повернеться до рингу після перемоги України.
Втім, закордонні експерти все ж таки сподіватимуться організувати поєдинок українця з одним із топ-боксерів. Чемпіон світу за версією WBA Джервонта Девіс – один із найбажаніших суперників Ломи.
Відомий тренер Андре Розьє вважає, що саме проти Ломаченка має битися непереможений Танк.
"Якщо Девісу потрібний найсильніший бій у легкій вазі – він має вийти в ринг із Ломаченком. Бій Ломаченко – Джервонта буде дуже, наголошую – дуже й дуже великим протистоянням стратегій. Їм постійно доведеться стежити за кутами, швидкістю та іншим, що стосується таких типів боїв.
Це дуже цікавий двобій, хочу його побачити. Але якщо у нас є два сильні боксери, а мені доведеться вибрати когось одного, то нехай це буде Джервонта – він молодший. Але я можу помилятися", – сказав Розьє Boxingnews24.
Нагадаємо, Джервонта Девіс наприкінці травня захистив титул чемпіона світу WBA у легкій вазі. Американець відправив у ефектний нокаут Роландо Ромеро у шостому раунді поєдинку.
Девіс виграв усі 27 боїв на профі-рингу, 25 з яких достроково.
Василь Ломаченко свій останній поєдинок провів у грудні минулого року. Тоді українець у яскравому бою переміг ганця Річарда Коммі, якого тренував Андре Розьє.