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Колос --
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Львів --
Ворскла --
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Ломаченку приготуватися! У Лас-Вегасі визначився ще один суперник для Васі

Сергій Шаховець
5 грудня, 09:33
У Лас-Вегасі відбувся захист титулу чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі між Девіном Хейні та Джозефом Діасом

Девін Хейні vs Джозеф Діас / Фото: CBS

У ніч на 5 грудня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі відбувся вечір профі-боксу від Едді Гірна. У головній події зустрілися чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Девін Хейні (26–0, 15 KO) зі США та мексиканець Джозеф Діас (32–1–1, 15 KO).

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Діас активно розпочав поєдинок та зумів забрати пару раундів. Але чинний чемпіон не збирався віддавати бій та перехопив ініціативу.

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Наприкінці поєдинку мексиканець знову додав і мало не вразив Хейні, але той зумів вистояти до кінця 12-го раунду.

За результатами 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу Девіну Хейні – 116:112, 117:111, 117:111.

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23-річний Девін Хейні вчетверте захищав пояс чемпіона світу за версією WBC. Тепер американець може стати наступним суперником українського боксера Василя Ломаченка.

Хоча сам Вася мріє зустрітися з Джорджем Камбососом, який володіє поясами WBA, WBC Franchise, IBF та IBO у легкій вазі.

Але для початку йому потрібно здолати Річарда Коммі 11 грудня.

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images