Ломаченко вразив свою жертву: Коммі сказав чим

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

За кілька днів після поразки від Василя Ломаченка у Нью-Йорку Річард Коммі розповів, що для нього було найнесподіванішим у протистоянні з українцем.

"Його пересування. Він там, але не там, – наводить слова африканця на прізвисько Термінатор vringe.com. – Якщо викинеш удар не вчасно, то вдариш у повітря. Він неперевершений на ногах. Цього в нього не відняти".

Ломаченко переміг Коммі, але не добив / Фото: Getty Images

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Згадуючи нокдаун у сьомому раунді, Коммі каже: "Я втратив фокус на секунду, заплющив очі і отримав ліву бомбу".

Нагадаємо, після нокдауну Ломаченко закликав кут Коммі викинути рушник. Українець не хотів добивати суперника, бо йому було шкода ганця.

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Однак Коммі стверджує, що удари Ломаченка не завдали йому особливого болю.