Ломаченко вразив свою жертву: Коммі сказав чим

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images
За кілька днів після поразки від Василя Ломаченка у Нью-Йорку Річард Коммі розповів, що для нього було найнесподіванішим у протистоянні з українцем.
"Його пересування. Він там, але не там, – наводить слова африканця на прізвисько Термінатор vringe.com. – Якщо викинеш удар не вчасно, то вдариш у повітря. Він неперевершений на ногах. Цього в нього не відняти".
Згадуючи нокдаун у сьомому раунді, Коммі каже: "Я втратив фокус на секунду, заплющив очі і отримав ліву бомбу".
Нагадаємо, після нокдауну Ломаченко закликав кут Коммі викинути рушник. Українець не хотів добивати суперника, бо йому було шкода ганця.
Однак Коммі стверджує, що удари Ломаченка не завдали йому особливого болю.
"Поцілити в мене – не означає, що я страждатиму. Якщо ви подивитеся на наші обличчя, то у нього більш серйозні синці, ніж у мене", – зауважив африканець.