Ломаченко отримав на день народження бій мрії

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа провести захист титулу з ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у себе в Twitter.

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Такий гучний подарунок зробили Ломаченку до 34-річчя, яке він відзначає сьогодні. Отже, українець отримав шанс здійснити свою мрію – стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Якщо Камбосос не послухається WBO і не поб'ється з Васею, то буде змушений попрощатися з чемпіонським поясом цієї організації.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

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За неофіційними даними, бій Камбосос – Ломаченко відбудеться 5 червня на стадіоні "Марвел" в австралійському Мельбурні.

Контракт на бій ще не укладено, але вже відомо, що у разі перемоги Ломаченка, українець дасть австралійцю реванш

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