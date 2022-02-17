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Ломаченко получил на день рождения бой мечты

Олег Люлька
17 февраля, 09:23
Сегодня Василию Ломаченко исполнилось 34 года. На день рождения ему достался долгожданный презент

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа провести защиту титула с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко.

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон у себя в Twitter.

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Такой громкий подарок сделали Ломаченко к 34-летию, которое он отмечает сегодня. Таким образом украинец получил шанс осуществить свою мечту – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Если Камбосос ослушается WBO и не подерется с Васей, то вынужден будет распрощаться с чемпионским поясом этой организации.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

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По неофициальным данным, бой Камбосос – Ломаченко состоится 5 июня на стадионе "Марвел" в австралийском Мельбурне.

Контракт на бой еще не подписан, но уже известно, что, в случае победы Ломаченко, украинец даст австралийцу реванш.

Смотрите, как Ломаченко и Камбосос выиграли свои последние бои

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