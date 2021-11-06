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20 листопада 00:00
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Ломаченко переможе Лопеса! Кривдника Васі викрили в боягузстві

Олег Люлька
6 листопада, 17:30
Володар титулу WBC у легкій вазі Девін Хейні звинуватив Теофімо Лопеса в тому, що той навмисне уникає реваншу з Василем Ломаченком, бо знає, що програє

Теофімо Лопес - Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Напередодні Теофімо Лопес заявив, що Василь Ломаченко впевнено переміг би зіркових легковагів Девіна Хейні та Джервонту Девіса, а також володаря титулу WBO у другому напівлегкому дивізіоні Шакура Стівенсона.

Володар титулу WBC у легкій вазі Девін Хейні віришив не відмовчуватися і жорстко відповів Теофімо Лопесу.

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"Якщо вони знову зустрінуться, то Ломаченко поб'є Лопеса. Ось чому Тео каже, що Василю слід побитися і з тим, і з цим. Просто Ломаченко його переможе, якщо вони проведуть ще один бій", – наводить слова Девіна Хейні Fightnews.

Девін Хейні / Фото: Instagram

Зазначимо, що одразу після літньої перемоги Ломаченка над Накатані батько Лопеса публічно пообіцяв українцеві реванш, проте згодом дав задній хід і заявив, що заради повторного бою з Васею вони не займатимуться згонкою ваги.

Ломаченко – Лопес / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, 27 листопада Лопес поб'ється з Камбососом, Хейні 4 грудня битиметься з Діасом, а Ломаченко 11 грудня проведе бій із Коммі.