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Ломаченко готовий до бою із Камбососом. Промоутер Васі вже рахує гроші

Сергій Шаховець
28 грудня, 22:20
Американський промоутер Боб Арум розраховує організувати поєдинок між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом в Австралії

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Після того, як абсолютному чемпіону світу Джорджу Камбососу фанати обрали Василя Ломаченка, як наступного суперника, австралійцю нічого не залишається, крім як погодитися на бій з українцем.

Тим більше, що промоутер Василя Ломаченка Боб Арум готовий влаштувати бій в Австралії. Єдиною перешкодою майбутнього бою можуть стати коронавірусні обмеження.

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"Наразі в Австралії немає локдауну. Там цей поєдинок зібрав би величезну аудиторію. Якщо ми влаштуємо його в неділю після полудня, то це буде суботній прайм-тайм у США.

Цей бій принесе багато грошей. Але якщо ми не зможемо приїхати до Австралії через коронавірус, то це приречена витівка.

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Я вважаю, що люди Камбососа справді мають добрі наміри з стосовно бою з Ломаченком. Василь хоче битися з Камбососом і із задоволенням поб'ється з ним в Австралії. Тож подивимося.

Ніхто не впирається, питання лише в тому, який ефект матимуть ковидні обмеження", – цитує Боба Арума fightnews.info.

Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу / Фото: Getty Images

Раніше президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф заявив, що вже у першій половині наступного року їхній підопічний Василь Ломаченко проведе бій проти Джорджа Камбососа.