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"Лижеш дупу вбивцям дітей!" Колишня дружина Тимощука присоромила зрадника України

Сергій Шаховець
10 березня, 12:16
Варварський обстріл російськими нацистами пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі сколихнув усю країну

Попри війну в Україні Тимощук продовжує працювати у Зеніті / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

На небачену жорстокість російських військ відреагували майже всі українські спортсмени. І тільки колишня легенда збірної України Анатолій Тимощук продовжує зберігати мовчання, ігноруючи злочини путінського режиму.

Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька звернулася до нього після бомбардування маріупольської лікарні.

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"Толику, подивися, це все наші українські діти! Це такі самі діти, як і твої українські діти. І вбивають їх щодня люди, яким ти зараз лижеш дупу. І вбиваєш цих дітей ти також разом із ними.

Щодня ти вбиваєш українських дітей. Коли жереш у ресторані по кілька разів на день і годуєш там своїх попів та повій.

Коли розводиш там бізнеси та свої шаверми. Коли ти купуєш там свої шмотки та заправляєш машини. Ти щодня буквально сплачуєш податок упирям, які з твоїх грошей купують ракети, що винищують наших дітей.

Саме це я тобі сказала у 2014 році. Але ти вибрав усі ці роки жити та насолоджуватися стражданнями своїх власних дітей. Ти без кінця брехав усім довкола. Ти і твій батько казали, що ви за справедливість.

Ти дійсно вважаєш, що вбивати наших дітей це справедливо? Адже ти міг би працювати де завгодно у всьому світі. Чому ти платиш сьогодні щодня за вбивство наших українських дітей?

Колись, поміж іншого божевілля, ти казав, що я відьма. Знай, я бажаю, як і кожна українська мати, щоб усі наші діти, що гинуть у цій війні, снилися тобі до кінця твоїх днів", – написала Навроцька в Facebook.

У Маріуполі складна ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що Комітет з етики та чесної гри УАФ має намір позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ.

А також звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука усіх державних нагород та почесних звань.

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Тимощук досі не засудив російських загарбників / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні