2 листопада 19:45
Вольфсбург 2
Зальцбург 1
2 листопада 19:45
Мальме 0
Челсі 1
2 листопада 22:00
Динамо 0
Барселона 1
2 листопада 22:00
Баварія 5
Бенфіка 2
2 листопада 22:00
Вільярреал 2
Янг Бойз 0
2 листопада 22:00
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
2 листопада 22:00
Севілья 1
Лілль 2
2 листопада 22:00
Ювентус 4
Зеніт 2
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Лілль опустив Севілью на останнє місце у групі ЛЧ

Любомир Луканюк
3 листопада, 00:36
Французький клуб здобув першу перемогу у цьому розіграші Ліги чемпіонів

Севілья програла на своєму полі / Фото: REUTERS

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів іспанська Севілья вдома програла французькому Ліллю

Господарі поля першими відкрили рахунок, але французи здобули вольову перемогу, забивши по голу наприкінці першого і на початку другого таймів.

Реклама

Севілья – Лілль – 1:2
Голи: Окампос (15) – Девід (43), Іконе (51)

Ця перемога стала першою для Лілля на груповому етапі цієї Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Клуб вийшов на друге місце, а Севілья перемістилася на останній рядок.

Реклама