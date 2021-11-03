Лілль опустив Севілью на останнє місце у групі ЛЧ

Севілья програла на своєму полі / Фото: REUTERS

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів іспанська Севілья вдома програла французькому Ліллю

Господарі поля першими відкрили рахунок, але французи здобули вольову перемогу, забивши по голу наприкінці першого і на початку другого таймів.

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Севілья – Лілль – 1:2

Голи: Окампос (15) – Девід (43), Іконе (51)

Ця перемога стала першою для Лілля на груповому етапі цієї Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Клуб вийшов на друге місце, а Севілья перемістилася на останній рядок.