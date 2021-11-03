Лілль опустив Севілью на останнє місце у групі ЛЧ

Севілья програла на своєму полі / Фото: REUTERS
У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів іспанська Севілья вдома програла французькому Ліллю
Господарі поля першими відкрили рахунок, але французи здобули вольову перемогу, забивши по голу наприкінці першого і на початку другого таймів.
Севілья – Лілль – 1:2
Голи: Окампос (15) – Девід (43), Іконе (51)
Ця перемога стала першою для Лілля на груповому етапі цієї Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Клуб вийшов на друге місце, а Севілья перемістилася на останній рядок.