Ленд-ліз ухвалено, але Байден у роздумах. Легендарна гімнастка показала зруйновану Бородянку

Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова з'їздила в Бородянку, яка тимчасово була окупована рашистськими військами. Побачене там ужахнуло легендарну гімнастку.

Реклама

Свої емоції Захарова висловила на сторінці у Facebook. Олімпійська чемпіонка звернулася до всього світу, сказавши, що Україна вже два місяці страждає від воєнної агресії Росії. Але реальної реакції ексгімнастка так і не бачить, зокрема і від президента США Джо Байдена.

"Скільки ще має загинути людей, щоб скінчилася війна? Минуло два місяці війни, і якби весь цивілізований світ швидше зрозумів, що війна стосується всіх, усе закінчилося б. У США ухвалили закон про ленд-ліз, але Байден має 60 днів для підписання. А для нас це 60 днів смертей наших воїнів та звичайних людей. І так з усім. Світова спільнота розмірковує, придивляється, але минає час, який для нас дуже дорого обходиться – нашим життям та життям наших дітей", – написала Стелла Захарова.

До своїх слів олімпійська чемпіонка додала відеофрагмент свого візиту до зруйнованої Бородянки.

Реклама

Бородянка починає оживати. І цьому сприяє також спорт. На стадіоні місцевої ДЮСШ провели дружній матч ветерани Динамо Київ та добровольці ЗСУ.