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Ленд-лиз принят, но Байден в раздумьях. Легендарная гимнастка показала разрушенную Бородянку

Павел Василенко
2 мая, 13:52
Стелла Захарова показывает последствия оккупации и просит президента США уберечь украинцев от новых смертей

Стелла Захарова показала разрушенную Бородянку

Олимпийская чемпионка Стелла Захарова съездила в Бородянку, которая временно была оккупирована рашистскими войсками. Увиденное там ужаснуло легендарную гимнастку.

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Свои эмоции Захарова высказала на странице в Facebook. Олимпийская чемпионка обратилась ко всему миру, сказав что Украина уже два месяца страдает от военной агрессии России. Но реальной реакции экс-гимнастка так и не видит, в том числе и от президента США Джо Байдена.

"Сколько еще должно погибнуть людей, чтобы кончилась война? Прошло два месяца войны, и если бы весь цивилизованный мир скорее понял, что война касается всех, все бы закончилось.

В США приняли закон о ленд-лизе, но у Байдена 60 дней для подписания. А для нас это 60 дней смертей наших воинов и обычных людей. И так со всем.

Мировое сообщество рассуждает, присматривается, но проходит время, которое для нас очень дорого обходится — нашей жизнью и жизнью наших детей", - написала Стелла Захарова.

К своим слова олимпийская чемпионка добавила видеофрагмент своего визита в разрушенную Бородянку.

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Бородянка начинает оживать. И этому способствует также спорт. На стадионе местной ДЮСШ провели дружеский матч ветераны Динамо Киев и добровольцы ВСУ.