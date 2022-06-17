Легендарний воротар-бомбардир іде у президенти Парагваю

Чилаверт - один з кращих воротарів в історії футболу / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Хосе Луїс Чилаверт офіційно висунув свою кандидатуру у президенти Парагваю. Раніше футболіст Джордж Веа став президентом Ліберії.

"Подумавши і відчувши відповідальність за побудову кращого Парагваю, я вирішив офіційно подати свою кандидатуру на пост президента, щоб наш народ відновив почуття гордості за свою країну", – написав Чилаверт у Twitter.

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Наступні президентські вибори у Парагваї заплановані на квітень 2023 року. Президент країни є главою держави та виконавчої влади одночасно. Перебування на посаді обмежено одним терміном, але після закінчення повноважень президенти набувають статусу довічного сенатора.

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Хто такий Чилаверт?

56-річний Хосе Луїс Чилаверт довгий час був рекордсменом світу як найрезультативніший воротар в історії футболу, забив зі штрафних та пенальті за кар'єру 67 голів.

У 2006 році Чилаверта за цим показником випередив бразилець Рожеріо Сені. Проте Чилаверт, як і раніше, залишається рекордсменом серед воротарів за кількістю голів за національну збірну – 8. Крім того, Чилаверт – єдиний воротар, який є автором хет-трику.

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Виступав за такі команди як Сан Лоренсо, Велес Сарсфілд, Сарагоса, Страсбур, Пеньяроль. Чемпіон Парагваю, Аргентини та Уругваю. Володар Кубка Франції, Кубка Лібертадорес та Міжконтинентального кубка.

У списку найкращих воротарів XX століття займає шосте місце після Льва Яшина, Гордона Бенкса, Діно Дзоффа, Зеппа Майєра та Рікардо Самори.