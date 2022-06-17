Легендарный вратарь-бомбардир идет в президенты Парагвая

Чилаверт - один из лучших вратарей в истории футбола / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Хосе Луис Чилаверт официально выдвинул свою кандидатуру в президенты Парагвая. Ранее футболист Джордж Веа стал президентом Либерии.

"Поразмыслив и почувствовав ответственность за построение лучшего Парагвая, я решил официально подать свою кандидатуру на пост президента, чтобы наш народ восстановил чувство гордости за свою страну", – написал Чилаверт в Twitter.

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Следующие президентские выборы в Парагвае запланированы на апрель 2023 год. Президент страны является главой государства и исполнительной власти одновременно. Пребывание в должности ограничено одним сроком, но по истечении полномочий президенты получают статус пожизненного сенатора.

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Кто такой Чилаверт?

56-летний Хосе Луис Чилаверт долгое время был рекордсменом мира как самый результативный вратарь в истории футбола, забил со штрафных и пенальти за карьеру 67 голов.

В 2006-м году Чилаверта по этому показателю опередил бразилец Рожерио Сени. Однако Чилаверт по-прежнему остается рекордсменом среди вратарей по числу голов за национальную сборную – 8. Кроме того, Чилаверт – единственный вратарь, являющийся автором хет-трика.

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Выступал за такие команды, как Сан Лоренсо, Велес Сарсфилд, Сарагоса, Страсбур, Пеньяроль. Чемпион Парагвая, Аргентины и Уругвая. Обладатель Кубка Франции, Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка.

В списке лучших вратарей XX столетия занимает шестое место после Льва Яшина, Гордона Бэнкса, Дино Дзоффа, Зеппа Майера и Рикардо Саморы.