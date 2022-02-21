Легендарний український чемпіон помер від коронавірусу

Олександр Сидоренко / Фото: РІА Новини, Колаж: Сьогодні

Чемпіон Олімпіади-1980 помер на 62-му році життя від коронавірусу, повідомляє mrpl.city. За інформацією міської ради, уславлений спортсмен пішов із життя 20 лютого.

Олександр Сидоренко належав до золотої плеяди українських плавців. Вже у шістнадцятирічному віці Олександр став майстром спорту.

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З 1977 по 1986 рік Сидоренко 20 разів ставав чемпіоном СРСР у комплексному плаванні. 1980 року на Олімпіаді в Москві завоював золоту медаль на 400 м комплексним плаванням. Він ставав чемпіоном світу та Європи на дистанції 200 м комплексним плаванням, а також автором світового рекорду на цій дистанції (2 хвилини 05,24 секунди).

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У 1979 році Сидоренко був визнаний найкращим плавцем СРСР.

З жовтня 1987-го Олександр Сидоренко працював начальником ватерпольної команди майстрів Іллічівець. Йому було надано звання Почесного громадянина міста Маріуполя.

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