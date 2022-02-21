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Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
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Легендарный украинский чемпион умер от коронавируса

Сергей Шаховец
21 февраля, 18:26
Ушел из жизни олимпийский чемпион Александр Сидоренко. Он становился чемпионом мира и Европы по плаванию

Александр Сидоренко / Фото: РИА Новости, Коллаж: Сегодня

Чемпион Олимпиады-1980 скончался на 62-м году жизни от коронавируса, сообщает mrpl.city. По информации городского совета, прославленный спортсмен ушел из жизни 20 февраля.

Александр Сидоренко относился к золотой плеяде украинских пловцов. Уже в шестнадцатилетнем возрасте Александр стал мастером спорта.

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С 1977 по 1986 год Сидоренко 20 раз становился чемпионом СССР в комплексном плавании. В 1980 году на Олимпиаде в Москве завоевал золотую медаль на 400 м комплексным плаванием. Он становился чемпионом мира и Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием, а также автором мирового рекорда на этой дистанции (2 минуты 05,24 секунды).

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В 1979 году Сидоренко был признан лучшим пловцом СССР.

С октября 1987 года Александр Сидоренко работал начальником ватерпольной команды мастеров Ильичевец. Ему было присвоено звание Почетного гражданина города Мариуполя.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве покончил жизнь самоубийством известный украинский боксер Владимир Вирчис. В свое время он был близок к титулу чемпиона мира.