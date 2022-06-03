Легендарний форвард Динамо повернувся до Середньої Азії

Максим Шацьких працюватиме в Узбекистані / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-зірка Динамо Максим Шацьких був призначений спортивним директором ташкентського Пахтакора. Про це повідомляє офіційний сайт узбецького клубу.

На Шацьких покладено завдання побудувати систему взаємодії команд різного віку (від академії до першої команди). Також 43-річний фахівець займатиметься пошуком молодих талантів.

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У Пахтакорі сподіваються, що досвід роботи Шацьких у структурі київського Динамо допоможе реалізувати намічені цілі.

Нагадаємо, Максим Шацьких народився у Ташкенті, де виховувався у футбольній школі Пахтакора. Найкращі роки своєї кар'єри бомбардир провів у Києві.

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Максим Шацьких виступав за Динамо з 1999 до 2009 року. Він найкращий бомбардир в історії чемпіонату України – 124 м'ячі. У єврокубках за киян забив 23 голи.

Після закінчення футбольної кар'єри Шацьких працював у тренерському штабі Олександра Хацкевича в Динамо (2017-2019), а потім у волгоградському Роторі (2019-21).

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Досягнення Шацьких у київському Динамо: