3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
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Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
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Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
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Легендарний форвард Динамо повернувся до Середньої Азії

Сергій Шаховець
3 червня, 14:04
Рекордсмен чемпіонату України за кількістю забитих м'ячів Максим Шацьких отримав посаду в узбецькому клубі

Максим Шацьких працюватиме в Узбекистані / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-зірка Динамо Максим Шацьких був призначений спортивним директором ташкентського Пахтакора. Про це повідомляє офіційний сайт узбецького клубу.

На Шацьких покладено завдання побудувати систему взаємодії команд різного віку (від академії до першої команди). Також 43-річний фахівець займатиметься пошуком молодих талантів.

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У Пахтакорі сподіваються, що досвід роботи Шацьких у структурі київського Динамо допоможе реалізувати намічені цілі.

Нагадаємо, Максим Шацьких народився у Ташкенті, де виховувався у футбольній школі Пахтакора. Найкращі роки своєї кар'єри бомбардир провів у Києві.

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Максим Шацьких виступав за Динамо з 1999 до 2009 року. Він найкращий бомбардир в історії чемпіонату України – 124 м'ячі. У єврокубках за киян забив 23 голи.

Після закінчення футбольної кар'єри Шацьких працював у тренерському штабі Олександра Хацкевича в Динамо (2017-2019), а потім у волгоградському Роторі (2019-21).

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Досягнення Шацьких у київському Динамо:

  • Чемпіон України: 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09.
  • Володар Кубка України: 1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07.
  • Власник Суперкубку України: 2004, 2006.
  • Найкращий бомбардир чемпіонату України: 1999/2000, 2002/03.