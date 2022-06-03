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Дания --
3 июня 21:45
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Украина --
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Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
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Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
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Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
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Хорватия --
10 июня 21:45
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Франция --
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11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
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Чехия --
12 июня 21:45
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Португалия --
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13 июня 21:45
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Австрия --
14 июня 19:00
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Шотландия --
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Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
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Легендарный форвард Динамо вернулся в Среднюю Азию

Сергей Шаховец
3 июня, 14:04
Рекордсмен чемпионата Украины по количеству забитых мячей Максим Шацких получил должность в узбекском клубе

Максим Шацких будет работать в Узбекистане / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-звезда Динамо Максим Шацких назначен спортивным директором ташкентского Пахтакора. Об этом сообщает официальный сайт узбекского клуба.

На Шацких возложена задача построить систему взаимодействия команд разных возрастов (от академии до первой команды). Также 43-летний специалист будет заниматься поиском молодых талантов.

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В Пахтакоре надеются, что опыт работы Шацких в структуре киевского Динамо поможет реализовать намеченные цели.

Напомним, Максим Шацких родился в Ташкенте, где воспитывался в футбольной школе Пахтакора. Лучшие годы своей карьеры бомбардир провел в Киеве.

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Максим Шацких выступал за Динамо с 1999 по 2009 год. Он лучший бомбардир в истории чемпионата Украины – 124 мяча. В еврокубках за киевлян забил 23 гола.

После окончания футбольной карьеры, Шацких работал в тренерском штабе Александра Хацкевича в Динамо (2017-2019), а затем в волгоградском Роторе (2019-21).

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Достижения Шацких в киевском Динамо:

  • Чемпион Украины: 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09.
  • Обладатель Кубка Украины: 1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07.
  • Обладатель Суперкубка Украины: 2004, 2006.
  • Лучший бомбардир чемпионата Украины: 1999/2000, 2002/03.