Легендарний Борис Беккер сяде у в'язницю на 2,5 роки. У чому вина екс-тенісист

Бориса Беккера засуджений до в'язниці / Фото: Getty Images

Серйозні проблеми виникли у житті легендарного тенісиста Бориса Беккера. Кілька років тому німець почав продавати трофеї, щоб розплатитися за боргами.

У результаті це не допомогло і Беккера визнано банкрутом у 2017 році. Майно Бориса було заарештовано та виставлено на продаж для виплати його боргу. Однак пізніше розкрилися нові обставини.

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Виявилося, що частину активів тенісист приховав та переказав великі грошові суми на рахунки третіх осіб. У результаті після судового позову Беккера засудили до 2,5 років ув'язнення. У разі зразкової поведінки період може бути зменшений вдвічі.

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Нагадаємо, що Борис був легендою тенісу у 80-90-ті роки минулого століття. Йому підкорилося шість турнірів Великого Шлему:

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Вімблдон (1985, 1986, 1989)

Australian Open (1991, 1996)

US Open (1989)

Також Беккер був першою ракеткою світу. У 2013-2016 роках Борис тренував Новака Джоковича. Під його керівництвом серб виграв шість турнірів БШ, у тому числі і перший Ролан Гаррос, завдяки чому зібрав кар'єрний Шлем.