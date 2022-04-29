Легендарный Борис Беккер сядет в тюрьму на 2,5 года. В чем вина экс-теннисиста

Борис Беккер приговорен к тюрьме / Фото: Getty Images

Серьезные проблемы возникли в жизни легендарного теннисиста Бориса Беккера. Несколько лет назад немец начал продавать трофеи, чтобы расплатиться по долгам.

В итоге это не помогло и Беккер был признан банкротом в 2017 году. Имущество Бориса было арестовано и выставлено на продажу для выплаты его долга. Однако позже вскрылись новые обстоятельства.

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Оказалось, что часть активов теннисист скрыл и перевел крупные денежные суммы на счета третьих лиц. В итоге после судебной тяжбы Беккера приговорили к 2,5 годам тюремного срока. В случае примерного поведения период может быть уменьшен вдвое.

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Напомним, что Борис был легендой тенниса в 80-90-ые года прошлого века. Ему покорилось шесть турниров Большого Шлема:

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Уимблдон (1985, 1986, 1989)

Australian Open (1991, 1996)

US Open (1989)

Также Беккер побыл первой ракеткой мира. В 2013-2016 годах Борис тренировал Новака Джоковича. Под его руководством серб выиграл шесть турниров БШ, в том числе и первый Ролан Гаррос, благодаря чему собрал "карьерный Шлем".