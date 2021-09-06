Легенда повертається! Боксер, якому відкусив вухо Тайсон, підписав контракт на бій

Афиша до бою Холіфілд - Белфорт

58-річний колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Евандер Холіфілд проведе поєдинок проти 44-річного екс-чемпіона UFC Вітора Белфорт 11 вересня у Флориді.

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Бій пройде в форматі вісім раундів по дві хвилини.

Раніше організатори хотіли провести це PPV-шоу в Лос-Анджелесі, так як в ньому повинен був взяти участь колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя. Який вирішив повернутися на ринг після тринадцятирічної перерви. Однак наприкінці минулого тижня 48-річний Де Ла Хойя захворів на коронавірус і його замінить Холіфілд.

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Нагадаємо, що Холіфілд планував провести бій проти Майка Тайсона, проте сторонам не вдалося домовитися. Раніше боксери двічі зустрічалися і другий бій завершився скандалом. Тайсон відкусив вухо Холіфілду.

Нагадаємо, що Евандер Холіфілд був абсолютним чемпіоном світу з 1990 по 1992 рік. За його спиною – 57 поєдинків, 44 з яких він виграв, 10 програв, а 2 звів внічию. Ще один його бій визнали, що не відбувся. Останній поєдинок Евандер провів в травні 2011 року, коли переміг данця Брайана Нільсена.