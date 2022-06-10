10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини Формули-1

Легенда Формули-1 оригінально підтримав Україну (фото)

Павло Василенко
10 червня, 10:23
Чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель приїхав на Гран-прі Азербайджану у синьо-жовтих напульсниках

Феттелю личать синьо-жовті кольори / Фото: Колаж: Сьогодні

Цими вихідними в Азербайджані відбудеться етап Формули-1. Пілоти вже приїхали до Баку і Себастьян Феттель ще раз наголосив, що у цій війні він за Україну.

Чотирьохразовий чемпіон світу ходить по азербайджанській столиці у синьо-жовтих напульсниках.

Реклама

Читайте також: Зірка Формули-1 відривався до Монако з українкою, доки дружина няньчилась із трьома дітьми (відео)

Себастьян вже відкрито висловлювався проти Росії та погрожував бойкотувати Гран-прі у Сочі. А ще він виступав у шоломі з синьо-жовтою квіткою та написом "Ні війні".

Реклама

Раніше ми писали, що Формула-1 усунула від змагань сина російського олігарха. Через це рішення Микита Мазепін погрожував судовим розглядом. Проте новий чемпіонат у Формулі-1 стартував без Мазепіна.