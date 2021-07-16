Лікування від фобій за один раз: дружина Кравця поскаржилася на чоловіка-романтика

Дружина колишнього нападника збірної України Артема Кравця розповіла, як вони провели єдиний день відпустки і як чоловік допоміг побороти їй всі страхи

Кравець з дружиною літав на вертольоті

Дружина колишнього нападника київського Динамо і збірної України Артема Кравця розповіла, який її чоловік романтик. Він покатав Анну на вертольоті.

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"Це наш єдиний день разом в цій відпустці, і замість того, щоб провести його на розслабоні, Крава вирішив, що саме сьогодні я повинна перебороти свій страх. Спасибі, що летіли не в грозу, і не закинув в вертоліт мені двох великих собак. Поборола всі свої фобії і страхи за один раз. А ваші чоловіки теж такі "романтики"?" – написала Анна в Instagram.

Нагадаємо, в квітні минулого року Артем Кравець і його дружина Анна, які виховують синів-близнюків Владислава і Івана, заявили про те, що розлучаються. "Прийшло відчуття того, що ми виконали місію в житті друг одного", – сказав тоді нападник.

Однак пізніше Кравець розповів, що вони не встигли розлучитися через карантин, а після нього все налагодилося. "У нас сім'я, діти. Ми не думаємо про розлучення", – заявив Артем.