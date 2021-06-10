Дивіться разом! Дружина Артема Кравця сміливо висловилася про порно

Сексапільна дружина колишнього форварда київського Динамо Артема Кравця Анна розговорилася, відповідаючи на питання своїх підписниць в Instagram

Артем Кравець і його дружина Анна / Фото: Instagram

Дружина відомого українського футболіста Артема Кравця, який зробив собі ім'я в Динамо, а нині виступає в Туреччині, часто балує публіку відвертими фото. Але цього разу Анна Кравець поділилася з фоловерами не менш відвертими висловлюваннями.

Пекуча брюнетка вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками і підписницями, від однієї з яких надійшло запитання: "Чоловік дивиться порно. Дуже хвилююся з цього приводу і ревную. Що думаєте?"

На що пролунала коротка, але досить рішуча відповідь. "Разом дивіться, – порадила Анна Кравець дівчині. – На дворі 21 століття".

ЯК ЗУСТРІТИ ДОСТОЙНОГО ЧОЛОВІКА?

"Любіть себе! Цінуйте себе! Займайтеся собою, розвивайтеся! Мрійте, ставте цілі. Будете впевнені в собі – і чоловік з'явиться у вашому житті автоматично. Надто вже чоловіків тягне до впевнених у собі і щасливих дівчат. Це факт!" – ще одна порада Анни Кравець своїм підписницям

Крім того, Анна Кравець не оминула питання: "Як би поводилися, якби свекруха втручалася у ваше життя?"

"Намагалася б знайти спільну мову, поговорила, щоб усім було комфортно. Але якщо свекруха все одно втручалася б або шкодила, я слала б її і повністю виключила спілкування", – "різонула" Анна Кравець

Дружина Артема Кравця Анна / Фото: Instagram

Нагадаємо, в квітні минулого року Артем Кравець і його дружина Анна, що виховують синів-близнюків Владислава і Івана, заявили про те, що розлучаються. "Настало відчуття того, що ми виконали місію в житті один одного", – сказав тоді нападник.

Однак пізніше Кравець розповів, що вони не встигли розлучитися через карантин, а після нього все налагодилося. "У нас сім'я, діти. Ми не думаємо про розлучення", – заявив каналам "Футбол 1/2/3" Артем.