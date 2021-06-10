Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Дивіться разом! Дружина Артема Кравця сміливо висловилася про порно

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
10 червня, 07:01
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Сексапільна дружина колишнього форварда київського Динамо Артема Кравця Анна розговорилася, відповідаючи на питання своїх підписниць в Instagram
Артем Кравець і його дружина Анна
Артем Кравець і його дружина Анна / Фото: Instagram

Дружина відомого українського футболіста Артема Кравця, який зробив собі ім'я в Динамо, а нині виступає в Туреччині, часто балує публіку відвертими фото. Але цього разу Анна Кравець поділилася з фоловерами не менш відвертими висловлюваннями.

Пекуча брюнетка вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками і підписницями, від однієї з яких надійшло запитання: "Чоловік дивиться порно. Дуже хвилююся з цього приводу і ревную. Що думаєте?"

На що пролунала коротка, але досить рішуча відповідь. "Разом дивіться, – порадила Анна Кравець дівчині. – На дворі 21 століття".

ЯК ЗУСТРІТИ ДОСТОЙНОГО ЧОЛОВІКА?

"Любіть себе! Цінуйте себе! Займайтеся собою, розвивайтеся! Мрійте, ставте цілі. Будете впевнені в собі – і чоловік з'явиться у вашому житті автоматично. Надто вже чоловіків тягне до впевнених у собі і щасливих дівчат. Це факт!" – ще одна порада Анни Кравець своїм підписницям

Крім того, Анна Кравець не оминула питання: "Як би поводилися, якби свекруха втручалася у ваше життя?"

"Намагалася б знайти спільну мову, поговорила, щоб усім було комфортно. Але якщо свекруха все одно втручалася б або шкодила, я слала б її і повністю виключила спілкування", – "різонула" Анна Кравець

Дружина Артема Кравця Анна
Дружина Артема Кравця Анна / Фото: Instagram

Нагадаємо, в квітні минулого року Артем Кравець і його дружина Анна, що виховують синів-близнюків Владислава і Івана, заявили про те, що розлучаються. "Настало відчуття того, що ми виконали місію в житті один одного", – сказав тоді нападник.

Однак пізніше Кравець розповів, що вони не встигли розлучитися через карантин, а після нього все налагодилося. "У нас сім'я, діти. Ми не думаємо про розлучення", – заявив каналам "Футбол 1/2/3" Артем.

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