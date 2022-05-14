Латвія – Фінляндія: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

Фінляндія - фаворит матчу з Латвією / Фото: iihf.com, Колаж: Сьогодні

У суботу, 14 травня, продовжаться матчі чемпіонату світу з хокею. У групі В зустрічаються Латвія та Фінляндія.

Матч розпочнеться у 20:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

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ЛАТВІЯ – ФІНЛЯНДІЯ: ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Нагадаємо, що у першому турі латвійці поступилися американцям – 1:4. А Фінляндія розгромила Норвегію – 5:0.

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають, що фіни повинні легко набирати три очки в цьому поєдинку.

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Котирування на основний час:

Перемога Фінляндії – 1.27

Нічия – 6.80

Перемога Латвії – 8.60

Коефіцієнт на результат матчу:

Перемога Фінляндії – 1.12

Перемога Латвії – 6.20

Досягнення

Латвійська команда на світових першостях дебютувала у 1933 році. Потім з 1939 по 1993 була перерва, країна входила в СРСР. Найкращий результат команди на ЧС – сьоме місце (1997, 2004, 2009).

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Збірна Фінляндії дебютувала на світових першостях у 1939 році. Команда Суомі є однією з найсильніших збірних планети. Леви тричі ставали чемпіонами світу – 1995, 2011, 2019. Дев'ять разів фіни вигравали срібні нагороди – 1992, 1994, 1998,1999, 2001, 2007, 2014, 2016, 2021, бронзу брали тричі – 2000, 2006, 2008.