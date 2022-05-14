14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
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Латвия – Финляндия: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

Любомир Луканюк
14 мая, 19:19
Во втором туре мирового первенства хозяева турнира сыграют с латвийцами. Смотрите видео трансляцию встречи на нашем сайте

Финляндия - фаворит матча с Латвией / Фото: iihf.com, Коллаж: Сегодня

В субботу, 14 мая, продолжатся матчи чемпионата мира по хоккею. В группе В встречаются Латвия и Финляндия.

Матч начнется в 20:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

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ЛАТВИЯ – ФИНЛЯНДИЯ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, что в первом туре латвийцы уступили американцам – 1:4. А Финляндия разгромила Норвегию – 5:0.

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают, что финны должны без труда набирать три очка в этом поединке.

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Котировки на основное время:

  • Победа Финляндии – 1.27
  • Ничья – 6.80
  • Победа Латвии – 8.60

Коэффициент на исход матча:

  • Победа Финляндии – 1.12
  • Победа Латвии – 6.20

Достижения

Латвийская команда на мировых первенствах дебютировала в 1933 году. Потом с 1939 по 1993 год был перерыв, страна входила в СССР. Лучший результат команды на ЧМ – седьмое место (1997, 2004, 2009).

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Сборная Финляндии дебютировала на мировых первенствах в 1939 году. Команда Суоми одна из сильнейших сборных планеты. Львы трижды становились чемпионами мира – 1995, 2011, 2019. Девять раз финны выигрывали серебряные награды – 1992, 1994, 1998,1999, 2001, 2007, 2014, 2016, 2021, бронзу брали трижды – 2000, 2006, 2008.