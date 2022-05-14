Латвия – Финляндия: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

Финляндия - фаворит матча с Латвией / Фото: iihf.com, Коллаж: Сегодня

В субботу, 14 мая, продолжатся матчи чемпионата мира по хоккею. В группе В встречаются Латвия и Финляндия.

Матч начнется в 20:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

Реклама

ЛАТВИЯ – ФИНЛЯНДИЯ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, что в первом туре латвийцы уступили американцам – 1:4. А Финляндия разгромила Норвегию – 5:0.

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают, что финны должны без труда набирать три очка в этом поединке.

Реклама

Котировки на основное время:

Победа Финляндии – 1.27

Ничья – 6.80

Победа Латвии – 8.60

Коэффициент на исход матча:

Победа Финляндии – 1.12

Победа Латвии – 6.20

Достижения

Латвийская команда на мировых первенствах дебютировала в 1933 году. Потом с 1939 по 1993 год был перерыв, страна входила в СССР. Лучший результат команды на ЧМ – седьмое место (1997, 2004, 2009).

Реклама

Сборная Финляндии дебютировала на мировых первенствах в 1939 году. Команда Суоми одна из сильнейших сборных планеты. Львы трижды становились чемпионами мира – 1995, 2011, 2019. Девять раз финны выигрывали серебряные награды – 1992, 1994, 1998,1999, 2001, 2007, 2014, 2016, 2021, бронзу брали трижды – 2000, 2006, 2008.